Lega Pro, girone C: Monopoli, Montini spicca il volo

Mattia Montini è del Bari, ma continuerà a vestire la maglia del Monopoli: svolta nelle trattative per acquisire le prestazioni sportive del forte attaccante del Gabbiano, che in questo avvio di stagione si è messo in luce con undici reti ed era stato attenzionato da diverse società di Serie B e A (tra le quali Genoa e Sassuolo). A spuntarla alla fine sono stati i Galletti, che hanno acquistato il 24enne di scuola Roma a titolo definitivo.





Il trasferimento in cadetteria però dovrà attendere fino a quest’estate: bomber Montini infatti rimarrà in biancoverde sino al termine della stagione, aiutando mistera cercare di centrare la zona playoff grazie ai suoi gol. Al Monopoli, sempre dai biancorossi, arriverà in prestito anche il portiere classe ’93 Jacopo(ex) che vestirà la casacca biancoverde per il resto della stagione 2016-2017. Una collaborazione molto proficua dunque quella tra le due società pugliesi, che in futuro potrebbero tornare a collaborare per altre operazioni di mercato.