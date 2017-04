Monopoli-Melfi 1-1 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Veneziani.

MONOPOLI-MELFI 1-1

Un pari che smuove ben poco: servono punti in chiave salvezza sia a Monopoli sia a Melfi, che nello scontro che li vede contrapposti rimediano invece un 1-1 che non soddisfa pienamente nessuno. Primo tempo con pochissime emozioni al Veneziani, con nessuna delle due squadre che sembra avere la verve necessaria per prevalere sull'altra. La gara si sblocca al 60': Genchi, il più attivo dei suoi, da posizione defilata trova un tiro che infilza Gragnaniello sul palo opposto.Diana butta nella mischia tutti i suoi attaccanti e al 72' con Esposito trova la rete del pari. All'80' i Gabbiani restano in dieci per l'espulsione di Balestrero, entrato da pochi minuti: i lucani però non spingono abbastanza per approfittarne e il punteggio rimane fermo sull'1-1.

MARCATORI: 60' Genchi (MO), 72' Esposito (ME).

MONOPOLI: Pellegrino, Carissoni, Marchetti, Esposito, Mercadante, Franco (76' Balestrero), Nicolini, Sounas, Montini (85' Mavretic), Gatto, Genchi (71' Vuthaj). A disp.: Figliola, Ferrara, Parker, Padalino, Cavagna. All.: Zanin.

MELFI: Gragnaniello, Laezza, Bruno, Romeo, Mangiacasale (65' De Angelis), Esposito, Russu (66' Lodesani), Marano, Foggia, Gammone (36' De Vena), Obeng. A disp.: Grea, Filomeno, Libutti, Battaglia, Ferraro, Demontis, Gava. All.: Diana.

ARBITRO: Massimi di Termoli.



espulso all'80' Balestrero (MO); ammonito Esposito (ME).