Lega Pro girone C, Monopoli-Catania 3-0: tabellino e highlights. Diretta

Monopoli-Catania 3-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Veneziani.

I Gabbiani volano fuori dalla zona playout: con il successo per 3-0 contro il Catania il Monopoli fa un passo avanti verso la salvezza diretta, con i siciliani che invece rischiano seriamente di veder sfumare i playoff. A premiare i biancoverdi il maggior cinismo: nel primo tempo gli uomini di Zanin vanno in vantaggio con un'inzuccata di Esposito, mentre gli etnei sciupano una ghiotta occasione con Pozzebon. Nella seconda frazione di gioco Ricucci al 68' e Genchi al 90' mettono a segno i colpi del ko siciliano, con la squadra di Pulvirenti sempre in crisi nera (sette sconfitte nelle ultime nove uscite) e che ha gettato via una buona occasione per rimettersi in corsa tra le maggiori candidate ai playoff.



MONOPOLI-CATANIA 3-0

MARCATORI: 40’ Esposito, 67’ Ricucci, 90’ Genchi.

MONOPOLI: Furlan, Carissoni, Esposito, Bacchetti, Mercadante, Franco (59’ Ricucci), Nicolini; Genchi (91’ Bei), Mavretic, Pinto (86’ Sounas), Montini. A disp.: Pellegrino, Balestrero, Ferrara, Parker, Padalino, Cavagna, Nadarevic, Gatto, Vuthaj. All.: Zanin.

CATANIA: Pisseri, Mbodj, Marchese, Djordjevic, Parisi, Di Stefano (58’ Russotto), Scoppa, Mazzarani (71’ Barisic), Manneh (80’ Bucolo), Di Grazia, Pozzebon. A disp.: Martinez, Bonaccorsi, De Rossi, Maccioni, Rizzo, Tavares. All.: Pulvirenti.

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina.



ammonito Furlan (M).