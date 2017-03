Lega Pro, girone C: Monopoli, un baby in prova all'Ascoli

Un giovane Gabbiano pronto a spiccare il volo? E' in prova all'Ascoli, società militante in serie B, il baby Antonio Rizzo, centrocampista centrale degli Allievi nazionali del Monopoli.

Rizzo, classe 2000, si è messo in luce in questa stagione nell'Under 17 della formazione pugliese per i quali è andato a segno 4 volte, attirando così le attenzioni della squadra marchigiana. La notizia è stata riportata sul sito ufficiale dei biancoverdi, che hanno augurato un grosso in bocca al lupo al loro giovanissimo centrocampista, definito “di ottime qualità tecniche e una delle tante giovani promesse del Monopoli”.

L'Under 17 dei Gabbiani è attualmente seconda a quota 36 nel girone D del campionato di categoria di Lega Pro, a poche lunghezze di distanza dalla capolista Unicusano Fondi e davanti a società blasonate come Juve Stabia e Foggia.