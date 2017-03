Lega Pro, girone C: Messina e Reggina, male lontano dallo Stretto

Se si giocasse solo in trasferta, il Messina sarebbe virtualmente retrocesso: è la formazione peloritana la squadra con il peggior rendimento esterno del girone C di Lega Pro.

Al tredicesimo posto a quota 34, la situazione di classifica della compagine di mister Lucarelli è delicata, ma non così disastrosa: le cose cambiano però se si guardano solo le partite in trasferta, dove i giallorossi hanno conquistato appena 6 punti in tutta la stagione. Con un ruolino di marcia fatto di undici sconfitte, tre pareggi e appena una vittoria, il Messina ha incassato 29 reti (cinque delle quali nell'ultimo turno contro il Matera) segnandone la miseria di 7.

Giocare lontano dallo Stretto porta male anche alla Reggina, la seconda peggior formazione per rendimento esterno: gli uomini di Karel Zeman hanno conquistato soltanto 7 punti in questa stagione, frutto di altrettanti pareggi. Mai una vittoria in trasferta dunque per gli Amaranto, che lontano dal Granillo hanno subito 30 gol siglandone però 15: un terzo di queste le ha realizzate bomber Coralli, con 11 marcature il goleador dei calabresi.