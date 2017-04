Lega Pro girone C: Messina, la radio ufficiale si defila

Il Messina perde i pezzi? Non esattamente, la squadra di mister Cristiano Lucarelli sta anzi recuperando terreno dopo un periodo difficile e la vittoria in casa della Fidelis Andria ha aumentato ulteriormente la fiducia in casa peloritana. Eppure qualche nota stonata c'è, anche se non coinvolta in modo diretto: Radio Night Messina ha infatti comunicato attraverso una nota "di non essere più l'emittente radiofonica ufficiale dell'Acr Messina".



"Non è certo stato facile per noi arrivare a prendere tale decisione - prosegue il testo - ma siamo statidallee dagli eventi che continuano a susseguirsi, nonostante le, anche eccessive, rassicurazioni che ci vengono propinate ogni qual volta facciamo dei tentativi per dare un servizio utile a società e soprattutto tifosi. Sin dall'estate scorsa ci siamonel tentativo di riavvicinare la squadra alla città, nel cercare di fare rivivere quell'ardore, quelle emozioni che potessero riportare almeno una piccola parte di quei 40 mila che affollavano lo Stadio San Filippo ai tempi della serie A e di portare, a chi sta lontano dalla nostra città, il profumo dell'erba verde calcata da undici uomini con i colori giallorossi e la maglia biancoscudata. Nonostante tutto, noi di Radio Night Messina continueremo a seguire la nostra amata squadra per dare un servizio a chi, come noi, ama quei colori, ma, oggi, dobbiamochenè di una proficua collaborazione con gli attuali dirigenti ed ufficio stampa".