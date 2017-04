Lega Pro, girone C: il Messina prepara la volata salvezza

Ultimi allenamenti in casa Messina in vista del match casalingo contro il Cosenza: seduta di approfondimento tattico a porte chiuse al Franco Scoglio, dove gli uomini di Lucarelli stanno preparando i dettagli dell'incontro di domenica con i calabresi.

Una gara decisiva per le sorti dei peloritani: l'undici siciliano infatti punta a mettere in cassaforte più lunghezze possibili in vista anche della penalizzazione quasi certa di due punti (riferita ai pagamenti in ritardo della vecchia proprietà) che arriverà nei primi giorni di maggio.

Sulle ali dell'entusiasmo dopo la trasferta vincente a Lecce, il Messina avrà probabilmente la rosa quasi al completo: giovedì Gladestony e Plasmati si sono allenati a parte ma almeno il brasiliano dovrebbe essere della partita in ogni caso. Il Cosenza, già qualificato ai playoff, arriverà sullo Stretto coi ranghi quasi completi: incerta la presenza di Mungo, mentre Letizia sarà probabilmente della gara.