Lega Pro, Messina: Lucarelli sbotta in sala stampa

Da calciatore non ha mai avuto mezze misure e anche nelle vesti di allenatore la sostanza è quella. Cristiano Lucarelli, attuale tecnico del Messina, ha preso molto male il ko dei suoi nel derby contro il Siracusa e in sala stampa, al termine del match, ci è andato pesante: "Molti di questi giocatori non potrebbero fare neanche l’Eccellenza - le sue parole, riportate da CornerMessina - dobbiamo imparare dal Siracusa, dall’Akragas, anche dalla loro antisportività: bisogna essere brutti sporchi e cattivi, i miei pensano invece a farsi biondi".





Poi, la dichiarazione: "La mia squadra non sa affondare il colpo,”. Insomma, sarà un Natale decisamente amaro per la truppa peloritana.