Lega Pro, girone C: Messina, è crisi profonda

Acque agitate sullo Stretto: definire difficile la situazione che sta attraversando il Messina sarebbe quantomeno un eufemismo. Colpita da una crisi societaria che non sembra aver fine, con i tifosi in rivolta (la Curva Sud nei giorni scorsi ha emesso un durissimo comunicato, minacciando lo sciopero del tifo se la dirigenza non fosse disposta a cedere le quote a titolo gratuito) e con una posizione di classifica deludente, la squadra lunedì non ha nemmeno potuto allenarsi a causa dell'impraticabilità del campo, allagato dopo le recenti piogge.





Se i giallorossi sono tornati ad allenarsi oggi è solo grazie all'intervento di un ex: Carmine, indimenticato mediano ai tempi della serie A, ha infatti messo a disposizione di misterle strutture di San Licandro, delle quali l'ex centrocampista è proprietario. L'incertezza, ad ogni modo, regna sovrana: il tecnico Lucarelli, che sembra essere vicino alle dimissioni nonostante le smentite di rito, ha avuto oggi ai suoi ordini Ansalone, difensore classe '94 ex Poggibonsi (serie D) e Rota, attaccante '96 di proprietà del, giocatori che sembrano essere vicini alla firma. Sul mercato in uscita si teme un, soprattutto se la società non fosse in grado di dare risposte a breve e se l'allenatore Lucarelli dovesse fare le valigie: al momento è caldissima la pista che porterebbe, obiettivo dichiarato del Matera, lontano dalla Sicilia, mentre per i romenidovrebbe essere imminente la rescissione del contratto.