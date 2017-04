Lega Pro girone C, Messina-Cosenza 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Messina-Cosenza 2-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Franco Scoglio.



Una vittoria che vale la salvezza: successo per 2-1 del Messina contro il Cosenza, con i giallorossi che possono così festeggiare la permanenza in Lega Pro senza passare dai playout. Avvio super da parte degli uomini di Lucarelli, che all'8' trovano subito il vantaggio grazie a Milinkovic; è sempre il serbo, in gran spolvero, a favorire la rete del 2-0 di Capua. I silani, però, al 45' con Mendicino accorciano le distanze e nel secondo tempo si fanno sotto per cercare di agguantare almeno il pari. Il fortino del Franco Scoglio, però, non cade, consentendo ai peloritani di conquistare tre punti importantissimi anche in vista delle quasi certe penalizzazioni che arriveranno in settimana.



MESSINA-COSENZA 2-1

MARCATORI: 8’ Milinkovic (M), 31’ Capua (M), 45' Mendicino (C).

MESSINA: Berardi, Grifoni, Maccarrone, Bruno, De Vito; Da Silva (84’ Madonia), Musacci, Sanseverino, Capua, Milinkovic (74’ Foresta), Anastasi. A disp.: Russo, Ansalone, Bencivenga, Faiello, Marseglia, Akrapovic, Bossa, Ciccone, Plasmati, Ventola. All.: Lucarelli.

COSENZA: Perina (46’ Saracco), D’Anna, Tedeschi, Blondett (46’ Letizia), Pinna; Statella, Capece (82’ Caccetta), Calamai, D’Orazio, Cavallaro, Mendicino. A disp.: Meroni, Bilotta, Corsi, Madrigali, Criaco, Ranieri, Tribulato. All.: De Angelis.

ARBITRO: Boggi di Salerno.



ammonito D’Anna (C).