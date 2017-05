Lega Pro, girone C: Messina, arriva la penalizzazione

Meno due punti in classifica: è arrivata mercoledì 3 maggio la penalizzazione di due punti nei confronti del Messina, provvedimento che era già nell'aria e del quale si attendeva solo l'ufficialità.

La società peloritana paga le inadempienze della vecchia proprietà: a essere sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale è difatti il mancato pagamento di stipendi e contributi del bimestre novembre-dicembre, prima dunque che Proto prendesse in mano le redini della squadra.

Oltre ai due punti di penalizzazione (che fanno scivolare i giallorossi a quota 43, sempre dentro la zona salvezza) il Tribunale ha disposto anche un'ammenda di 12mila euro alla società e 4 mesi di inibizione per l'ex amministratore delegato Pietro Gugliotta. Marted' prossimo sempre al Tribunale Federale dovrebbe tenersi l'udienza sulla fideiussione, altra tegola che rischia di far perdere due ulteriori punti ai siciliani: l'eventuale nuova penalizzazione, comunque, non metterebbe a rischio la permanenza del Messina in Lega Pro.