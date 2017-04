Lega Pro, girone C: Messina-Akragas, derby fra siciliane che volano

Un derby dietro l'altro: settimana di fuoco per l'Akragas, che dopo il successo casalingo ottenuto contro il Siracusa, nella 33a giornata affronterà in infrasettimanale il Messina di mister Lucarelli.

Le due compagini siciliane, che fino a qualche mese fa sembravano essere condannate, per punti e situazione societaria, a un finale di campionato in tono minore si sono rasserenate e rialzate: nelle ultime cinque gare peloritani e Giganti hanno portato a casa dieci punti frutto di tre vittorie, un pari e una sconfitta, un bilancio ragguardevole che ha portato le due compagini a 37 e 34 lunghezze, rispettivamente al tredicesimo e quattordicesimo posto.

Ma se per la formazione di mister Di Napoli il discorso salvezza non si è ancora chiuso (Catanzaro e Reggina, in zona playout a quota 32, distano solo due punti) il Messina può dormire sonni un po' più tranquilli e provare anche a sognare: la “zona rossa” è solo a -5, ma i playoff sono più vicini, ad appena +4.