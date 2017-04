Lega Pro girone C, Melfi-Taranto 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Melfi-Taranto 1-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Valerio.

Una sconfitta che sa di sentenza: ko per 1-0 del Taranto in casa del Melfi, che in un rocambolesco finale di partita porta a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza, con i rossoblù che vedono la retrocessione sempre più vicina. Nella prima frazione di gioco è la squadra di Ciullo ad andare vicino al vantaggio con un'inzuccata di Benedetti che si spegne di poco fuori. Nella ripresa al 48' il Melfi fallisce un rigore con De Angelis che si fa ipnotizzare dall'esordiente De Toni; poco dopo i lucani restano in dieci per l'espulsione di Marano. In pieno recupero però la svolta: ai gialloverdi viene concesso un altro rigore. Foggia dal dischetto non sbaglia: gli uomini di Diana prendono una grossa boccata d'aria e continuano la corsa verso la salvezza; per i pugliesi, invece, la serie D è a un passo.



MELFI-TARANTO 1-0

MARCATORE: 92′ rig. Foggia.

MELFI: Gragnaniello, Grea, Laezza, Lodesani, Foggia, De Angelis (82′ Demontis), Romeo, Gammone (90+4′ Libutti), Marano, Obieng, Vicente. A disp.: Viola, Bruno, De Giosa, Filomeno, Pandolfi, Ferraro, Mangiacasale, Gava. All.: Destino.

TARANTO: De Toni, Balzano, Benedetti (77′ Magri), Pambianchi, Som, Paolucci, Lo Sicco, Pirrone, Emmausso, Potenza (59′ Viola), Magnaghi. A disp.: Contini, Sampietro, Cobelli, De Salve, Boccadamo, Russo, Maiorano, Guadalupi, Cecconello, Minichini. All.: Ciullo.

ARBITRO: Guccini di Albano Laziale.



espulso al 54' Marano (M), ammoniti Balzano, Lo Sicco (T).