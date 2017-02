Lega Pro, Melfi: salta Bitetto, ecco Diana

Melfi, cambio in panchina: dopo dieci sconfitte di fila arriva l’esonero per Leonardo Bitetto, rimpiazzato da Aimo Diana alla guida dei gialloverdi.



A pesare sulla decisione della dirigenza lucana è ilrendimento della squadra, che: Bitetto era tornato sulla panchina gialloverde lo scorso settembre dopo la sua esperienza a Ischia, già in precedenza l’allenatore barese aveva guidato il Melfi (dal 2012 al 2015) ottenendorisultati sportivi e diventando una vera e propriadella piazza lucana. Con lui in panchina i gialloverdi, nel 2013, erano sbarcati per la prima volta nella terza serie nazionale, classificandosi al nono posto nella stagione successiva nonostante una squadra composta in gran parte da, molti dei quali esordienti fra i professionisti.Al suo posto l’incarico è stato affidato ad, ex giocatore di Sampdoria e Torino che nella scorsa stagione aveva portato la FeralpiSalò all’ottavo posto in campionato. In estate Diana aveva firmato con il Pavia, ma si era dimesso dall’incarico dopo la mancata iscrizione della compagine lombarda.