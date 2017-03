Lega Pro, girone C: Melfi, finisce il tabù delle trasferte

Dopo undici gare senza vittorie, il Melfi torna a festeggiare: successo importantissimo quello conquistato dai lucani sul campo del Catania, che con i tre punti presi al Massimino abbandonano l'ultimo posto in classifica (ora appannaggio della Vibonese) e tornano a sperare in una salvezza complicata ma ancora possibile.

La lunghissima serie di ko erano costate il posto a mister Bitetto (con il quale il Melfi in passato aveva conquistato importanti traguardi), che poi ha lasciato il posto ad Aimo Diana: dopo un esordio orribile contro la Paganese, con i gialloverdi sconfitti per 4-0, i lucani guidati dall'ex tecnico della FeralpiSalò hanno letteralmente impietrito gli etnei nel loro fortino, dove fino a quel momento i catanesi avevano perso solo una partita. Si tratta del primo successo esterno dei lucani, che in trasferta hanno conquistato appena 6 punti: peggio di loro solo il Messina, con 5 lunghezze la squadra meno vincente del girone lontano dalle mura amiche.