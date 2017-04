Lega Pro, girone C: Matera, la strada verso i playoff

Matera, un pari che va stretto: stenta a decollare la compagine lucana, che sembrava rinata dopo il roboante 5-1 rifilato al Messina e invece nello scorso turno ha impattato 1-1 contro l'Unicusano Fondi nonostante un secondo tempo condotto all'arma bianca.

La truppa di Auteri, che nella 33a giornata affronterà una Fidelis Andria in piena crisi (i pugliesi sono reduci da quattro sconfitte consecutive) è attualmente al terzo posto con 56 punti: fermo restando che attaccare le prime due posizioni è un'impresa quasi impossibile, i biancazzurri nelle prossime sei giornate dovranno cercare di guadagnare punti, se non altro per guardarsi le spalle da una Juve Stabia distante solo due lunghezze.

Per Negro e compagni però il posizionamento nella griglia delle prime dieci potrebbe essere solo una formalità: in caso di vittoria della Coppa Italia infatti il Bue accederebbe direttamente alla seconda fase dei playoff, appannaggio delle squadre seconde classificate. La finale di ritorno con il Venezia dunque assume un'importanza fondamentale per i lucani, che già nella gara d'andata hanno vinto per 1-0 con gol di Negro: in caso contrario ad Auteri non resterebbe che fare il tifo in campionato per i veneti, che con la vittoria del girone B lascerebbero il posto ai playoff alla seconda finalista