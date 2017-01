Lega Pro, girone C: il Matera e il poco turnover

Squadra che vince non si cambia: è il Matera la formazione che nel girone C ha impiegato meno tesserati, ventun giocatori e un solo allenatore, nell'arco della stagione. La compagine lucana è prima in classifica a 43 punti: alla faccia del turnover, si potrebbe dire. Eppure tra gli azzurri c'è un solo uomo ad essere stato schierato in tutte e ventuno le gare di campionato: il centrocampista Gaetano Iannini è un punto fermo di mister Auteri, del quale ha ricambiato la fiducia mettendo a segno anche sei reti.





Una filosofia seguita anche dal, che ha impegnato ventun giocatori come il Bue ma anche due allenatori, risultando così seconda in questa particolare classifica. Trai calabresi abbondano gli stakanovisti, ben tre: siacheinfatti non hanno mai rinunciato ad avere in campo il portiere, il difensoree l'esperta punta