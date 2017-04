Lega Pro girone C, Matera-Monopoli 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Matera-Monopoli 1-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del XXI Settembre.



Il Monopoli agguanta un punto preziosissimo in chiave salvezza pareggiando per 1-1 in casa del Matera già qualificato alla seconda fase dei playoff. Avvio in salita per i lucani, che nei primi minuti con Negro sbagliano un rigore; gli uomini di Auteri non demordono e al 27' con Armellino trovano la rete del vantaggio. Nel secondo tempo gara accesa con i Gabbiani che vanno alla ricerca del gol, trovandolo all'84' grazie a una zampata di Montini. Il punto consente ai federiciani di uscire momentaneamente dalla zona playout in vista dello scontro diretto con l'Akragas nell'ultima giornata.



MATERA-MONOPOLI 1-1

MARCATORI: 27' Armellino (MA), 84' Montini (MO).

MATERA: D’Egidio, Mattera, De Franco, Ingrosso, Di Lorenzo, Armellino, De Rose, Casoli, Strambelli, Negro, Carretta. A disp.: Tozzo, Biscarini, Iannnini, Infantino, Didiba, Dammacco, Sartore, Salandria, Gigli, Lanini, Armeno. All.: Auteri.

MONOPOLI: Furlan, Carissoni, Mercadante, Esposito, Bacchetti, Nicolini, Ricucci, Pinto, Mavretic, Montini, Genchi. A disp.: Pellegrino, Figliola, Ferrara, Gatto, Sounas, Bei, Franco, Parker, Balestrero, Padalino, Cavagna, Nadarevic. All.: Zanin.

ARBITRO: Chindemi di Viterbo.



ammoniti De Rose, Di Lorenzo, Strambelli (MA).