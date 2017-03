Lega Pro, girone C: Matera, Didiba nei baby del Camerun

Non ha ancora esordito con la maglia del Matera di mister Auteri, ma Didiba è già da nazionale: il giovane centrocampista camerunense, arrivato a gennaio in prestito dal Perugia, ha infatti appena finito di disputare le qualificazioni per il Mondiale Under 20 con la selezione di categoria del paese africano.

L'undici del Camerun non ha avuto molta fortuna nei match preliminari: i baby dei Leoni Indomabili, nelle partite in programma tra il 27 febbraio e il 5 marzo, hanno infatti rimediato una sonora batosta per 1-3 col Sudafrica, un successo 1-4 con il Sudan e un altro ko per 2-0 contro il Senegal, qualificandosi terzi nel girone e mancando quindi il passaggio del turno. Joss Didiba ha disputato da subentrante gli incontro con il Sudafrica, dove è sceso in campo al 72', e con il Sudan (ingresso all'82'). Il giocatore, che non è stato convocato per la partita di coppa Italia contro l'Ancona, a breve rientrerà in Italia per dare il proprio contributo alla causa dei Sassi, reduci da un periodo nerissimo con cinque sconfitte consecutive.