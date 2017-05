Lega Pro, girone C: Matera, De Rose fa la proposta di matrimonio in campo

Se il Matera non trionfa, lo fa l’amore: quella del 30 aprile è stata una giornata indimenticabile per Francesco De Rose, centrocampista e capitano della truppa di Auteri.

Non tanto per il risultato sportivo maturato in quel del XXI Settembre-Franco Salerno (i lucani, già qualificati alla seconda fase dei playoff, hanno pareggiato per 1-1 contro il Monopoli) ma quanto piuttosto per la cornice che lo stadio ha offerto alla proposta di matrimonio che lo stesso giocatore, a fine gara, ha fatto alla sua fidanzata Maria Patrizia.

Un gesto al quale hanno contribuito pure dagli spalti, dove uno striscione recante la scritta “Patty… mi vuoi sposare?”, comparso mentre il centrocampista era inginocchiato con l’anello in mano, ha contribuito a ribadire l’originale proposta. Richiesta alla quale la futura signora De Rose, dopo aver abbracciato il suo fidanzato, ha risposto ovviamente di sì fra gli applausi del pubblico.