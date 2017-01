Lega Pro: Matera, un attacco atomico

Matera piovono gol: è la formazione lucana, prima in classifica a quota 43, la squadra ad avere chiuso l’anno con il migliore attacco del girone C. Sono 47 le reti messe a segno dai ragazzi di mister Gaetano Auteri nelle prime ventuno giornate di campionato: una cifra impressionante, che fa dei biancazzurri la squadra più prolifica non solo del proprio raggruppamento (Juve Stabia e Lecce sono ferme a solo, si fa per dire, 39 e 38 reti) ma anche dell’intera Lega Pro, con Alessandria e Pordenone, reginette dei gironi A e B, che inseguono con rispettivamente 43 e 39 gol.

Bomber della squadra il numero 29 Maikol Negro: classe 1988, l’ex Casertana è esploso all’ombra dei Sassi, segnando 12 marcature in 19 presenze. Il Bue detiene anche il record per le partite con più reti: 8 i gol visti in Reggina-Matera del 23 ottobre, con i lucani che incassarono due reti al Granillo realizzandone però ben sei. Le stesse segnate in casa contro il Melfi, nella partita che chiuse il girone d’andata lo scorso 17 dicembre ed è quella con conclusasi con il maggior scarto di gol. Riusciranno i lucani a tramutare questi numeri nella promozione in serie B?