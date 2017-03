Lega Pro, girone C: Mancosu infortunato, che tegola per il Lecce

Il Lecce perde una delle sue pedine più importanti a centrocampo: serviranno una ventina di giorni a Marco Mancosu per guarire completamente dall'infortunio patito durante il match contro la Virtus Francavilla. Una vera e propria tegola per mister Padalino, che dovrà rinunciare a uno dei suoi punti fermi in due sfide fondamentali come quelle contro Catania e Foggia.

Il trequartista cagliaritano fino a questo momento non aveva saltato nemmeno uno degli incontri di campionato dei salentini, collezionando 28 presenze condite da cinque reti. “Il centrocampista Marco Mancosu - si legge nel comunicato emesso dalla società - dopo controllo clinico da parte dello staff sanitario giallorosso, si è sottoposto ad esame ecografico, al fine di valutare l’entità dell’infortunio muscolare occorso nel secondo tempo della gara contro la Virtus Francavilla. L’esame ha evidenziato uno stiramento di primo grado al bicipite femorale della coscia destra (prognosi di circa 20 giorni). Il calciatore si sottoporrà a terapia medica e fisiokinesiterapia”.