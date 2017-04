Lega Pro girone C, Lecce-Taranto 3-0: tabellino e highlights. Diretta

Lecce-Taranto 3-0 giocata oggi, domenica aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Via del Mare.



LECCE-TARANTO 3-0



Prova di forza giallorossa: il Lecce si porta a casa il derby contro il Taranto con il punteggio di 3-0, proseguendo la sua corsa verso i playoff. Il gol che sblocca la gara arriva al 24', quando Lepore insacca dagli undici metri un penalty causato da un fallo di mano; pochi minuti dopo Torromino sigla il raddoppio sul quale vanno le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa si vede un Taranto più offensivo, alla ricerca del gol che riaprirebbe la partita: ma gli uomini di Padalino sono attenti e all'83' con Doumbia trovano il tris e i tre punti.

MARCATORI: 24' rig. Lepore, 27' Torromino, 83' Doumbia.

LECCE: Perucchini, Ciancio, Cosenza, Giosa, Vitofrancesco, Tsonev (65′ Maimone), Arrigoni (81′ Fiordilino), Costa Ferreira, Lepore, Caturano, Torromino (60′ Doumbia). A disp.: Bleve, Chironi, Agostinone, Marconi, Pacilli, Drudi, Monaco, Muci, Mengoli. All.: Padalino.

TARANTO: Contini; Balzano (46′ Sampietro), De Giorgi, Magri, Pambianchi; Maiorano, Nigro, Lo Sicco; Potenza, Magnaghi (85′ Cobelli), Paolucci (55′ Viola). A disp.: De Toni, Boccadamo, Russo, Pirrone, Guadalupi, Cecconello. All.: Ciullo.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1.



ammoniti Torromino (L), Nigro (T).