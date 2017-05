Lega Pro, girone C: Lecce, squadra al lavoro con Rizzo

Si è chiusa con un pareggio contro la Fidelis Andria la regular season del Lecce, già da un paio di settimane matematicamente qualificata alla seconda fase dei playoff.

Quello giallorosso, però, è un cantiere aperto, con il tecnico Roberto Rizzo (subentrato a Pasquale Padalino a fine aprile) determinato ad arrivare alla fase successiva al top di forma e concentrazione: "Credo che oggi la gente si sia divertita, è stata una partita aperta - ha spiegato il mister nela conferenza stampa post gara - per un'ora abbiamo fatto anche buone cose, stiamo lavorando per cercare di migliorare".

L'allenatore salentino ha espresso soddisfazione per i progressi dei suoi, ragazzi che "sudano e lavorano", facendo il focus in particolare sul reparto offensivo: "Caturano ha fatto un lavoro strepitoso, di sacrificio, Torromino sta tornando ai suoi livelli, Doumbia arrivava da una settimana difficile, ha ritrovato gamba anche Pacilli, che è un giocatore che può esserci davvero d'aiuto".

Ora ai pugliesi aspettano due settimane di allenamenti in vista del match del 21 aprile contro la vincente di Gubbio-Sambenedettese, un appuntamento per il quale Rizzo ha già in mente la preparazione: "Dobbiamo alzare sempre un po' l'asticella per aumentare l'intensità del gioco".