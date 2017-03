Lega Pro, girone C: da Lecce e Siracusa due convocati per la Rappresentativa Under 15

Arrivano da Lecce e Siracusa i due ragazzi del girone C convocati dal tecnico Daniele Arrigoni per lo stage della Rappresentativa Under 15 di Lega Pro che inizia oggi a Coverciano. Gianmarco Mancarella, dal vivaio giallorosso, non è alla sua prima esperienza con la maglia azzurra: il giovane attaccante, classe 2002, è uno dei punti fermi anche dell'Under 15 del Lecce, dove ha messo a segno 4 reti in 14 presenze. Suo compagno di reparto sarà Umberto Fazio, del Siracusa: il baby aretuseo, miglior marcatore dei suoi nel suo campionato con 5 gol, era già stato chiamato nella rappresentativa lo scorso novembre.



Lo stage si chiuderà il 16 marzo con un'amichevole contro i pari età del Centro-Sud, una rappresentativa, questa sì, che vede parecchi convocati dalle squadre del girone C: a dominare sono i colori gialloblù con ben cinque giocatori della(il portiere Esposito, il difensore Annibale, i centrocampisti Costanzo e Selvaggio e la punta Guarracino) seguiti dalla, con due convocati e dacon un atleta a testa.