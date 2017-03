Lega Pro, girone C: Lecce, se Caturano si inceppa...

La sconfitta con la Virtus Francavilla dev'essere pesata ancora di più a Salvatore Caturano, bomber del Lecce e capocannoniere del girone C: l'attaccante napoletano, che nell'arco della stagione ha segnato ben 16 reti, è infatti rimasto a bocca asciutta per la terza giornata consecutiva. Non è una prima volta per Caturano, che nonostante la facilità con cui dà del tu al gol ha già passato un periodo prolungato senza reti, ben sei giornate tra l'8a e la 14a: il centravanti dei salentini si era poi sbloccato con la Juve Stabia, ricominciando a macinare marcature con regolarità.

La vetta della classifica marcatori, nonostante le polveri bagnate di Caturano, non è comunque mai stata in pericolo visto che i diretti concorrenti del giallorosso stanno attraversando periodi di sterilità ancor più lunghi: Maikol Negro, 14 reti, ha aggiunto il suo personale periodo di crisi a quello già nero della sua squadra, il Matera, non buttandola dentro per la sesta gara di fila. Più lungo ancora il periodo senza reti di Mattia Montini del Monopoli, otto gare, tanto che il futuro attaccante del Bari si è fatto rimontare a quota 11 da Mazzeo del Foggia e da Catania del Siracusa.