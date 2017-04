Lega Pro, girone C: Lecce, la ricetta di Rizzo per vincere i playoff

“Tempo non ne abbiamo”: mette subito le cose in chiaro Roberto Rizzo, nuovo allenatore del Lecce presentato martedì 25 aprile alla stampa locale.

Il mister salentino, che già aveva guidato i giallorossi in serie A e come vice di De Canio, sa di essere chiamato a un'impresa complicata, quella di riportare il Lecce in serie B passando dalla lotteria dei playoff: “Giocheremo il primo playoff il 21 maggio, sarebbe follia pura pensare di fare o disfare tutto. Possiamo cambiare gli atteggiamenti complessivi, ma nulla deve essere tolto a quanto di buono è stato fatto in dieci mesi: su qualcosa è possibile comunque lavorare”.

L'esordio per Rizzo, subentrato a inizio settimana dopo l'esonero di Pasquale Padalino, sarà in casa della Paganese: fare risultato non servirà a nulla in chiave classifica (i salentini sono matematicamente secondi in classifica e già qualificati alla seconda fase dei playoff) ma sarà utilissimo dal punto di vista del morale.

Le pesanti contestazioni attorno a Padalino infatti avevano infatti contribuito a condizionare l'andamento della squadra, che sembrava aver smarrito la via dopo il derby con il Foggia: “Bisogna cercare di togliere questo malumore, cercherò di parlare coi ragazzi per fargli capire che qui c'è un pubblico che vive di grande amore” è la ricetta di Rizzo, che proprio sulle motivazioni dell'undici giallorosso fonderà la propria rincorsa alla serie cadetta.