Lega Pro, girone C: Lecce, Lepore guarda avanti verso i playoff

"Dobbiamo guardare avanti, perchè è quello che conta": non ha dubbi Franco Lepore, capitano del Lecce, nell'indicare la via da seguire in questo finale di stagione.

Le dichiarazioni del giocatore, riportate dal sito ufficiale della squadra, riguardano soprattutto il nuovo allenatore Roberto Rizzo e quello che attenderà i giallorossi nelle prossime settimane: "Con mister Rizzo ho parlato e gli ho detto che sono a sua disposizione. Quando duante una stagione si verifica l'esonero di un allenatore è normale che ci sia del dispiacere - è il commento del capitano salentino - dopo la gara persa a Foggia è venuta a mancare l'autostima e si è visto un calo".

Le prossime due partite saranno di importanza cruciale, secondo Lepore: "Vincere aiuta a vincere, e porteresti entusiasmo e positività nei playoff. Arriviamo a questa appendice di campionato consapevoli di poter far benissimo, dovremo giocare come sappiamo con le nuove idee di mister Rizzo che ci chiede di andare in verticale, di arrivare subito in porta e di mettere intensità".