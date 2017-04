Lega Pro girone C, Lecce-Juve Stabia 3-2: tabellino e highlights. Diretta

Lecce-Juve Stabia 3-2 giocata oggi, mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 33a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Via del Mare.



Quanti gol al Via del Mare: vittoria per 3-2 del Lecce contro una Juve Stabia che, a viso aperto, ha provato fino alla fine a riaprire un match condotto in gran parte dei giallorossi. Primo tempo acceso e ricco quello in terra salentina: i padroni di casa, più aggressivi, vanno in avanti al 30' con Marconi. Al 40' l'inzuccata di Paponi riporta il punteggio in parità, ma un minuto dopo è Tsonev a resitutire il vantaggio agli uomini di Padalino. Nella ripresa il Lecce prova più volte a infliggere il colpo di grazia e ci riesce all'80' con Caturano (diciannovesimo gol stagionale): nei minuti finali Paponi prende il palo, ma è Cutolo in pieno recupero a segnare il gol del definitivo 3-2.



LECCE-JUVE STABIA 3-2



MARCATORI: 30' Marconi (L), 40' Paponi (JS), 41' Tsonev (L), 80' Caturano (L), 93' Cutolo (JS).

LECCE: Perucchini, Vitofrancesco, Cosenza, Costa Ferreira (82' Maimone), Marconi (68' Lepore), Pacilli (77' Caturano), Tsonev, Giosa, Drudi, Fiordilino, Doumbia. A disp.: Bleve, Chironi, Agostinone, Arrigoni, Torromino, Monaco, Muci, Ciancio, Mengoli. All.: Padalino.

JUVE STABIA: Russo, Cancellotti, Santacroce, Kanoute, Matute, Morero (15' Giron), Izzillo (86' Ripa), Allievi, Esposito, Lisi (76' Cutolo), Paponi. A disp.: Bacci, Tabaglio, Marotta, Manari, Camigliano, Salvi, Mastalli, Rosafio, Ripa, Cutolo. All.: Carboni.

ARBITRO: Amoroso di Paola.

