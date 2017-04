Lega Pro, girone C: Lecce, esonerato Padalino, Rizzo nuovo mister

Lecce-Pasquale Padalino, è divorzio. A due giornate dalla fine del campionato arriva l'esonero dell'allenatore dei giallorossi che sarà rimpiazzato sulla panchina da Roberto Rizzo, ex giocatore ed ex mister delle giovanili. La società, con una nota ufficiale sul sito, ha comunicato di aver sollevato dall'incarico non solo il mister, ma anche l'allenatore in seconda Di Corcia e il collaboratore tecnico Fiore.

I rapporti fra la piazza e Padalino erano ormai tesi da tempo: mai troppo amato dalla tifoseria, dopo il ko nel derby con la capolista la frattura si era fatta insanabile, con continue contestazioni da parte dei supporter salentini. A pesare sul suo esonero anche il poco mordente del Lecce, reduce della caduta in casa per 0-1 contro il Messina: non una bella premessa in vista dei playoff, unica via rimasta alla compagine pugliese per tentare l'approdo in serie B.

Roberto Rizzo, la cui ufficialità è stata resa nota dalla società con un comunicato, ha dalla sua il fatto di essere un salentino doc: vice storico di Gigi De Canio sulla panchina giallorossa e apprezzato coach delle giovanili, Rizzo ha un precedente come guida della prima squadra quando, nel 2011, con lui in panchina il Lecce battè la Juventus per 2-0. Rizzo, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2017 con rinnovo automatico in caso di promozione, avrà due giornate di campionato per conoscere la squadra e riuscire a dare nuove motivazioni. In palio c'è il traguardo più ambito: quella serie B da raggiungere tramite la dura marcia dei playoff.