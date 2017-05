Lega Pro, girone C: il Lecce commemora il presidente Jurlano

A dieci anni dalla dipartita il Lecce commemora il suo storico presidente: con una nota ufficiale sulle pagine del proprio sito il club salentino ha commemorato la scomparsa di Franco Jurlano, patron dei giallorossi per diciassette anni e morto nel 2007.

“Il 2 maggio 2007 venne a mancare Franco Jurlano, storico presidente del sodalizio giallorosso - si legge sul comunicato - Tutti quanti ricordiamo con affetto il presidente, in carica dal 1976 al 1993, sotto la cui gestione la squadra ottenne la prima storica promozione in serie A nel 1984/1985”.

Franco Jurlano è stato il patron più longevo nella storia dei giallorossi, con ben diciotto campionati (tutti tra serie A e B) alla guida dei salentini: suo era il Lecce di Eugenio Fascetti, ma anche quello di Carletto Mazzone dove militò tra gli altri un allora giovanissimo Antonio Conte. Jurlano inoltre fu consigliere di Lega e consigliere federale: tra le sue battaglie più importanti quella per ottenere dalla Rai il pagamento dei diritti per le riprese e la cronaca e quella per l'aumento dei proventi del Totocalcio.