Lega Pro girone C: Lecce, Caturano il più decisivo

Non solo il più prolifico, ma anche il più decisivo: è Salvatore Caturano, centravanti del Lecce e capocannoniere del raggruppamento con 16 reti, il giocatore più determinate del girone C di Lega Pro. In ben nove occasioni infatti una rete del forte attaccante scuola Bari ha portato i tre punti ai suoi: un vero e proprio record, che non ha eguali in nessuno degli altri due gironi e che fa del giallorosso il re dei matchwinner della Lega Pro.

Maikol Negro, ala del Matera e secondo nella classifica marcatori, non può che inseguire anche qui: il numero 29 lucano (14 reti stagionali) coi suoi centri ha portato alla vittoria l'undici di Auteri per sei volte. A secco da ormai cinque gare, il ritrovamento della sua verve potrebbe rappresentare la chiave di svolta per i lucani, incappati in una brutta crisi che li vede ko da quattro gare consecutive. Sul terzo gradino del podio, con cinque gol da matchwinner a testa, sgomitano Diego Albadoro dell'Unicusano Fondi e Fabio Mazzeo del Foggia: terminali d'attacco spesso letali, sono risultati essere decisivi per le proprie squadre nel 50% delle proprie marcature per il rossonero e addirittura cinque volte su nove per la punta dei laziali.