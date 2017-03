Lega Pro, girone C: Lecce-Catania, sfida che profuma di storia

Lecce-Catania, una sfida storica. Quello di domenica al Via Del Mare è senza dubbio uno degli incontri più attesi della giornata: un esordio da brividi per il nuovo mister etneo Giovanni Pulvirenti, ex tecnico delle giovanili subentrato alla guida della squadra dopo le dimissioni di Petrone. I rossazzurri dovranno togliersi di dosso le scorie del match perso clamorosamente contro il Melfi, mentre i salentini hanno bisogno a tutti i costi di una vittoria per cercare di strappare il posto da capolista al Foggia.

I precedenti in terra pugliese vedono favoriti i padroni di casa: dal 1938 al 2016 sono quindici le sfide che hanno viste contrapposte le due compagini con sette vittorie dei giallorossi, cinque pareggi e tre successi degli etnei. Alla stagione 2011-2012 risale l'ultima affermazione del Catania, quando ancora le due squadre giocavano sui nobili palcoscenici della serie A: a decidere il match un gol di Barrientos, indimenticato centrocampista argentino ora in forza ai messicani del Toluca. Per vedere una vittoria del Lecce bisogna invece andare all'annata precedente grazie ad una rete di Corvia. La scorsa stagione, al primo incontro nella terza serie italiana dopo oltre quarant'anni, al Via Del Mare finì 0-0: un risultato che oggi non renderebbe soddisfatta nessuna delle due compagini.