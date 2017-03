Lega Pro, girone C: Lecce, arriva il silenzio stampa

Lecce, arriva il silenzio stampa: con una nota ufficiale la società giallorossa ha comunicato che fino a data da destinarsi nessuno fra calciatori, allenatori e dirigenti sarà autorizzato a rilasciare interviste agli organi d'informazione. “L’Us Lecce comunica che i propri tesserati e dirigenti tutti, fino a diversa comunicazione, non rilasceranno dichiarazioni - è quanto si legge sul comunicato comparso sul sito web ufficiale della squadra - L’intento della società, staff tecnico e giocatori è quello di rialzarsi immediatamente dopo il passo falso di Foggia, al fine di non lasciare nulla di intentato nella corsa promozione, che ci vede, comunque, al secondo posto in classifica ad otto giornate dalla fine del campionato”.

Il ko contro i rossoneri ha lasciato il segno in casa Lecce: in particolare nel mirino di una parte dei supporter è finito il tecnico Pasquale Padalino, del quale sono state chieste le dimissioni. A una parte della tifoseria non sarebbe piaciuto l'atteggiamento giudicato troppo amichevole del mister (nativo di Foggia ed ex della panchina dei Satanelli) nei confronti degli avversari: questioni rigettate al mittente dalla società salentina, che non ha espresso alcuna intenzione di cambiare guida tecnica.