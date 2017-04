Lega Pro, girone C: Lecce, annunciato lo staff di Rizzo

Con una nota sul sito ufficiale del Lecce è stato definito lo staff tecnico che assisterà mister Roberto Rizzo, subentrato a inizio settimana a Pasquale Padalino alla guida dei salentini.

Parte dell'entourage era stato già comunicato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore: in panchina al fianco di Rizzo, come vice, siederà Alessandro Morello (ex coach della Berretti e attaccante del Lecce degli anni '90) mentre l'aspetto fisico sarà curato dal preparatore atletico Paolo Redavid, che si avvarrà anche della collaborazione di Raffaele Tumolo, "promosso" dallo staff delle giovanili. Come preparatore dei portieri è invece stato confermato Davide Sassanelli.

Assieme ai suoi collaboratori, mister Rizzo punterà a far arrivare il Lecce al massimo della forma fisica e psicologica per l'appuntamento dei playoff: i giallorossi, già qualificati alla seconda fase in virtù del posizionamento di classifica, sono tra le squadre che puntano maggiormente alla promozione in serie B, obiettivo rincorso dalla società e desiderato dai tifosi.

La serie cadetta manca a Lecce dalla stagione sportiva 2009-2010 quando i salentini, appena retrocessi dalla serie A, vinsero il campionato riguadagnandosi subito l'accesso alla massima categoria: un'impresa sportiva alla quale prese parte anche l'attuale capitano del Lecce Franco Lepore, che collezionò all'epoca 11 presenze e un gol.