Lega Pro girone C: Juve Stabia, panchina a Carboni

Guido Carboni è il nuovo allenatore della Juve Stabia: prende il posto di Gaetano Fontana, esonerato dalla dirigenza dopo il concente ko interno contro la Paganese (sconfitta che ha fatto scivolare le vespe a -13 dalla capolista Foggia).



Classe 1963, Fratello maggiore di Amedeo, Carboni ha allenato in passato diverse squadre come Robur Siena, Benevento, Empoli, Frosinone, Avellino, Crotone, Bari, Viterbese, Pisa e Genoa. A Castellammare di Stabia sarà coadiuvato da Fabio Caserta quale allenatore in seconda e da Francesco Senatore nel ruolo di preparatore dei portieri.





La formazione campana, dopo una prima parte di stagione scintillante, si è progressivamente spenta: in questo finale di campionato Carboni dovrà centrare ie provare a riportare i gialloblù in Serie B.