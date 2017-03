Lega Pro, girone C: Juve Stabia, è ora di cambiar rotta

Con quattro sconfitte, tre pareggi e solo un successo nelle ultime otto gare, si può certo dire che sulla Juve Stabia tiri aria di crisi. A farne le spese in settimana è stato il tecnico Gaetano Fontana, esonerato e sostituito sulla panchina da Guido Carboni, ex mister del Siena, che proverà a raddrizzare la barra di una squadra che nonostante un mercato invernale di tutto rispetto (in gialloblù sono arrivati, tra i tanti, Paponi dal Latina, lo svincolato Santacroce, Cutolo dall’Entella e Matute dalla Casertana) da gennaio ha un po’ perso la bussola.

Nell’anno nuovo la formazione diha conquistato appena sei punti in otto gare, vincendo di misura soltanto con la Vibonese e vanificando quanto di buono costruito fino a quel momento. Le Vespe ad oggi rimangono: in classifica a quota 49, ma anche per numero di gol fatti, 47, e per reti subite, appena 27 alle spalle di Foggia, Catania e Lecce. E anche se Virtus Francavilla e Siracusa da dietro pungolano, una decisa sterzata può ancora far conquistare ai campani una posizione favorevole nella griglia dei playoff.