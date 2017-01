Lega Pro, girone C: Juve Stabia, Matera e Catania, che numeri in casa

Il Romeo Menti è il fortino del girone C: con nove vittorie e una sola sconfitta, la Juve Stabia è la squadra che ha fatto meglio tra le mura amiche. Il sintetico di Castellammare sembra essere l’arma in più della compagine gialloblù, che ha conquistato in casa ben 27 dei 43 punti detenuti fino a ora. Pochissimi i gol subiti da Danilo Russo al Menti (appena cinque) che spiccano soprattutto se confrontati ai venticinque segnati.



Quella campana non è l’unica squadra ad essere quasi imbattibile sul proprio rettangolo di gioco: al Massimino il Catania, con otto successi, due pareggi e un ko, è una vera e propria corazzata. Gli etnei non perdono un match casalingo dal 25 settembre (0-1 con l’Akragas): da allora gli uomini di Rigoli hanno inanellato una serie positiva di sette vittorie e un pari, mietendo anche vittime illustri come il Lecce.





Con sette vittorie e quattro pareggi ilè invece l’unica formazione a non essere mai stata battuta al XXI Settembre: un valore aggiunto per una squadra giàdi suo, capace di segnare fra le mura amiche ben ventisette reti e subirne appena nove, racimolando 25 punti dei 43 complessivi.