Lega Pro girone C, Juve Stabia-Matera 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Juve Stabia-Matera 1-2 giocata oggi, martedì 9 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Menti.



JUVE STABIA-MATERA 1-2



Vittoria all'ultimo respiro: grazie al successo maturato in pieno recupero per 1-2 contro la Juve Stabia il Matera esce dal Menti con tre punti importantissimi per mantenere il terzo posto e restare in scia a Lecce e Foggia. I campani si fanno notare di più nel primo tempo, andando in vantaggio con Marotta al 7'. Una sfortunata autorete di Liviero regala il pareggio ai lucani poco prima della ripresa, dove sono sempre le Vespe a cercare di più la porta avversaria. La doccia fredda arriva al 93', quando tutto sembra maturo per un pari: Carretta insacca il gol del vantaggio e regala ai suoi il terzo gradino del podio.

MARCATORI: 7' Marotta (JS), 28' aut. Liviero (M), 93' Carretta (M).

JUVE STABIA: Russo, Cancellotti, Camigliano, Allievi, Liviero, Marotta (54' Izzillo), Mastalli, Matute, Lisi (86' Cutolo), Ripa, Paponi (72' Kanoute). A disp.: Bacci, Tabaglio, Santacroce, Manari, Giron, Salvi, Esposito, Rosafio. All.: Carboni.

MATERA: Tozzo, Mattera, De Franco, Ingrosso, Di Lorenzo, Armellino (86' Salandria), De Rose, Casoli, Infantino (73' Iannini), Negro (81' Sartore), Carretta. A disp.: D'Egidio, Bertoncini, Strambelli, Armeno, Meola, Biscarini, Salandria, Gigli, Lanini. All.: Auteri.

ARBITRO: Guccini di Albano Laziale.



ammoniti Matute, Cancellotti, Liviero (JS), De Rose, Mattera (M).