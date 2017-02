Lega Pro, Juve Stabia: addio all'ex presidente Fiore

Un addio commosso all'ex presidente: si è spento nella giornata di lunedì all'età di 93 anni Roberto Fiore, imprenditore campano e storico patron della Juve Stabia dal 1990 al 1997. Fiore, che in passato era stato anche in sella a Napoli (dove aveva portato Sivori e Altafini) e Ischia, era rimasto molto legato ai colori gialloblù, tanto da recarsi fino a poco tempo fa sugli spalti dello stadio di Castellamare per godersi le imprese delle “sue” Vespe.

“Roberto Fiore, presidente indimenticabile, protagonista della nostra Storia, la notizia della tua morte lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. A te, che “hai fatto innamorare questa gente” e che poche settimane fa sei stato al Menti per testimoniare ancora una volta il tuo amore per i nostri colori, va il più sentito ringraziamento per quanto hai fatto per la Juve Stabia – si legge nelle parole di cordoglio pubblicate sul sito ufficiale della società stabiese - Ai tuoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti noi, da parte del presidente Franco Manniello, del dg Clemente Filippi, del segretario generale Raffaele Persico, da parte di tutti i collaboratori, del mister Gaetano Fontana, dello staff e di tutta la squadra”.