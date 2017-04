Lega Pro, girone C: Iemmello celebra il Foggia su Facebook

“Foggia ha vinto, Foggia in B”: i complimenti alla compagine di Stroppa arrivano anche dalla serie A. Pietro Iemmello, attaccante del Sassuolo ed ex dei rossoneri, ha celebrato la promozione in serie B dei pugliesi con due post sulla propria pagina di Facebook, raccogliendo una pioggia di like dai propri ex sostenitori.

La punta neroverde, prima di approdare alla corte di Di Francesco, è stato protagonista di due straordinarie stagioni con la casacca dei Satanelli, dove si è conquistato subito i favori del pubblico a suon di gol (16 nell'annata 2014-2015 e ben 29 nella stagione successiva). Ed evidentemente a Foggia lui non ha lasciato solo un pezzo di cuore, ma anche tanti bei ricordi: complessivamente i suoi due messaggi (uno mostrante la gara di Fondi seguita da uno smartphone e l'altro un'immagine della curva dello Zaccheria) hanno raccolto oltre 7mila “mi piace” e centinaia di condivisioni e commenti.

Con qualche tifoso che già pensa al calciomercato e invoca il suo ritorno, sognando un tridente spettacolo con Iemmello, Di Piazza (i due, tra l'altro, hanno già giocato insieme alla Pro Vercelli quattro anni fa) e Mazzeo.