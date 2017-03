Lega Pro girone C: il Fondi chiama a raccolta i tifosi

Tifosi dell'Unicusano Fondi, venite tutti allo stadio: è questo il messaggio lanciato dal presidente dei laziali Stefano Ranucci in vista della partita casalinga contro la Casertana. “I tifosi devono essere patrimonio del nostro club, sostenendoci come meglio possono – è quanto sostenuto da Ranucci - ed in vista della delicata sfida di campionato di sabato 18 marzo desideriamo che lo stadio Domenico Purificato si trasformi in un vero e proprio fortino rossoblu, dove i nostri supporter potranno incitare con forza e passione i ragazzi per dar loro la spinta necessaria nella ricerca della vittoria”.



“Vogliamo uno stadio pieno, vogliamo sentire il calore e l’incitamento dei nostri tifosi contro la Casertana - sottolinea il massimo dirigente - vogliamo che la squadra possa contare sulla forza di unuomo in campo”.