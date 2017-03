Lega Pro, girone C: Foggia al top anche nell'anno solare

Catania retrocesso, Matera a rischio playoff, Foggia ancora capolista: non è fantacalcio ma la classifica dell'anno solare del girone C di Lega Pro, graduatoria che considera soltanto le partite disputate nell'arco del 2017 dalle formazioni del raggruppamento.

Chi ha fatto peggio in questi primi tre mesi dell'anno è il Monopoli, appena sei punti conquistati in altrettanti pareggi, ma in fondo alla graduatoria ci sarebbe il Catania che, nonostante le tre vittorie e i due segni X, al netto della penalizzazione avrebbe la miseria di 4 lunghezze. Non sono messe meglio Juve Stabia e Unicusano Fondi, rispettivamente quarta e decima forza del campionato ma che nell'anno solare hanno racimolato punti (10 per le Vespe, 11 per gli Universitari) appena sufficienti per giocarsi l'uscita dalla zona playout.

Sorprese anche nella parte alta della classifica: Messina e Catanzaro, che nel campionato “reale” sono in lotta per la salvezza, occupano la settima e ottava posizione, sopravanzando il Matera che, al decimo posto, rischierebbe di veder sfumare i playoff. Nella zona podio le sorprendenti prove del Siracusa, secondo a quota 21, non bastano però a scalzare la capolista, che è sempre la stessa: il Foggia. Che per il momento è la regina delle statistiche del 2017: maggior numero di punti (27), maggior numero di gol (22) e miglior difesa con appena 5 reti incassate.