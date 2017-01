Lega Pro, girone C: Foggia, tanti colpi per Stroppa

Il Foggia colma il gap col mercato? La formazione pugliese, quarta in classifica a quota 41, durante la sessione invernale è andata a caccia di rinforzi per riagganciare la vetta della classifica che, ora come ora, dista appena due lunghezze. L'ultimo sbarco in casa rossonera è quello di Matteo Di Piazza, professione bomber: in arrivo dal Vicenza in serie B, l'attaccante classe '88 si era messo in mostra lo scorso anno fra le fila dell'Akragas, dove aveva segnato quattordici reti in trentadue presenze.





L'arrivo del nuovo centravanti rossonero fa il paio con quelli già ufficiali di Gaston, “volante” uruguaiano in prestito dal, e Francesco, trequartista acquisito dalla, dove in questo avvio di stagione è sceso in campo diciannove volte segnando tre reti. Novità molto gradite da mister, che adesso si prepara alla rincorsa alla promozione con tre frecce in più al proprio arco.