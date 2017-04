Lega Pro, girone C: Foggia, Stroppa recupera Agazzi

Buone notizie dall’infermeria del Foggia: dopo poco più di due settimane Davide Agazzi torna a disposizione di mister Stroppa, appena in tempo per la decisiva partita contro l’Unicusano Fondi. Il centrocampista lo scorso 2 aprile si era procurato una lesione del terzo medio del muscolo semitendinoso della gamba sinistra nel match contro la Paganese.

Dopo una quindicina di giorni di riabilitazione in un centro specializzato di Cesena, Agazzi questa settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo. Un’occasione in più di esultare per i tifosi dei Satanelli che in questi giorni stanno vivendo con ansia le ore che precedono la trasferta di Fondi: contro i laziali basterà infatti ottenere un punto per guadagnarsi matematicamente il primo posto e la relativa promozione in quella serie B che manca dalla stagione 1997-1998.