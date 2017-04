Lega Pro, girone C: Foggia, le statistiche della cavalcata in serie B

Per essere da record al Foggia manca solo qualche gol: con 67 reti realizzate in stagione i rossoneri hanno, al momento, l'attacco migliore di tutti e tre i gironi del campionato di Lega Pro. Un gradino del podio però che i pugliesi condividono con il Matera: la compagine di Stroppa, per rendere ancor di più memorabile questa stagione che l'ha vista vincere il campionato con tre giornate d'anticipo e ritornare in serie B dopo 19 anni, avrà quindi due giornate a disposizione per superare i lucani e piazzarsi al primo posto anche per la prolificità del proprio reparto offensivo.

I Satanelli, tra le altre cose, sono già la prima squadra del girone per numero di vittorie, 24, per minor numero di sconfitte, 3, hanno la miglior difesa (solo 27 gol subiti) e la miglior differenza reti (40). Il miglior attacco sarebbe la ciliegina sulla torta: anche perché, se qualche rete fosse realizzata da Fabio Mazzeo, con 19 gol il capocannoniere del raggruppamento, l'attaccante potrebbe staccare dai rivali e conquistarsi definitivamente la palma di re dei marcatori.