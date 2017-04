Lega Pro girone C, Foggia-Reggina 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Foggia-Reggina 1-0 giocata oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Zaccheria.



Festa rinviata allo Zaccheria: non basta al Foggia il successo per 1-0 rimediato con la Reggina per festeggiare la promozione in serie B, rinviata matematicamente per il pari del Lecce che tiene i giallorossi formalmente ancora in corsa. Il primo tempo si chiude senza reti, ma sono i rossoneri a creare le occasioni più pericolose con Di Piazza, Mazzeo e un Chiricò in gran spolvero. Nella ripresa arriva la rete degli uomini di Stroppa con Loiacono, che ben servito da Mazzeo di testa insacca l'1-0. Pochi i tentativi di marca amaranto, il punteggio non cambia e il Foggia è rimane ad un passo dalla serie cadetta.

FOGGIA-REGGINA 1-0



MARCATORE: 56' Loiacono (F).

FOGGIA: Guarna, Loiacono (85′ Gerbo), Martinelli, Coletti, Rubin, Agnelli, Vacca, Deli, Chiricò (54′ Sarno), Mazzeo, Di Piazza (59′ Sainz Maza). A disp. Sanchez, Angelo, Figliomeni, Tucci, Sicurella, Dinielli, Pompilio, Martino, Faber. All. Stroppa.

REGGINA: Sala, Gianola, De Vito, Kosnic, Maesano (77′ Lo), Knudsen, Botta, Romanò (57′ De Francesco), Cane, Bangu (65′ Leonetti), Bianchimano. A disp. Licastro, Carpentieri, Tripicchio, Lancia, Mazzone, Tommasone, Cuzzilla. All. Zeman.

ARBITRO: Zanonato di Vicenza.



: ammonito Romanò (R).