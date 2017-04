Lega Pro, girone C: Foggia, Purificato sold out per i tifosi rossoneri

Scatta il countdown per Unicusano Fondi-Foggia: mai trasferta fu così sentita per i tifosi rossoneri di quella in terra laziale, dove ai Satanelli basterebbe un punto per riabbracciare la serie B dopo ben diciannove anni.

Una festa (quasi) annunciata che nessun supporter pare volersi perdere: i 1200 tagliandi destinati al settore ospiti del Purificato sono infatti andati esauriti in pochissimo tempo, lasciando agli altri tifosi la possibilità di seguire la gara sul maxi schermo che sarà approntato in città, probabilmente davanti alla villa comunale.

Città che, in caso di esito positivo dell'incontro, accoglierà in breve tempo i propri eroi: la società ha infatti comunicato che se fosse raggiunta la tanto agognata promozione la squadra partirà subito per la volta di Foggia per festeggiare assieme ai propri sostenitori il tanto atteso traguardo.