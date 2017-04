Lega Pro, girone C: Foggia, più successi della Juve

Il Foggia come il Bayern Monaco: guardando le statistiche relative ai maggiori campionati professionistici d'Europa (Inghilterra, Spagna, Germania, Francia e Italia) la compagine di Stroppa risulta fra le squadre più in forma del continente per numero di vittorie ottenute nelle ultime quindici giornate di campionato, superando corazzate come Barcellona, Juventus e Chelsea.

I pugliesi nell'ultimo spezzone di campionato hanno vinto tredici gare: nessuno meglio di loro non solo in Lega Pro, ma anche in serie B, serie A e tra le big d'Europa. Ad avvicinarsi è solo il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti che ha ottenuto lo stesso numero di successi; un gradino sotto, a quota dodici, ci sono Juve, Monaco, Barcellona e Levante (la dominatrice della Segunda Division spagnola).

Le buone prestazioni di Agnelli e compagni stanno facendo volare i Satanelli non solo in classifica, ma anche nelle statistiche: sempre nelle ultime quindici gare i rossoneri hanno infatti segnato la media di 2,33 gol a partita, meglio dell'Inter di Icardi, della Juventus di Higuain e della Roma di Salah.