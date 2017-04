Lega Pro girone C, Foggia-Melfi 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Foggia-Melfi 1-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone C). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Zaccheria.



Altri tre punti per continuare la festa anche allo Zaccheria: vittoria per 1-0 del Foggia, già promosso in serie B, contro il Melfi penultimo in classifica. Nella prima frazione di gioco i rossoneri, davanti a un pubblico festante, sono padroni del campo e al 13' trovano la rete dell'1-0 con Martinelli. Nella ripresa le cose non cambiano, con i Satanelli a fare gioco e i lucani che cercano di agguantare il pari in contropiede. Il ko in terra pugliese non cambia di molto la situazione dei gialloverdi che, con la sconfitta del Taranto, evitano la retrocessione diretta e possono prepararsi ai playout.



FOGGIA-MELFI 1-0

MARCATORE: 13′ Martinelli.

FOGGIA: Sanchez, Loiacono, Rubin, Vacca, Martinelli, Coletti, Agazzi, Agnelli (59′ Gerbo), Mazzeo, Sarno (72′ Chiricò), Maza (72′ Di Piazza). A disp.: Guarna, Tucci, Angelo, Dinielli, Figliomeni, Faber, Sicurella, Martino, Pompilio. All.: Stroppa.

MELFI: Gragnaniello, Grea, Romeo, Laezza, Ferraro (59′ Demontis), Vicente, Lodesani, Gammone, Foggia (76′ De Angelis), Esposito, De Vena (68′ Mangiacasale). A disp.: Viola, Sciretta, Bruno, De Giosa, Gava, Obeng, Pandolfi, Libutti. All.: Diana.

ARBITRO: De Remigis di Teramo.



ammoniti Vacca (F), Lodesani (M).